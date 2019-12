Publicação: 295/2019 – JKS LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LTDA – ME

Publicado dia 18 de Dezembro de 2019 as 10:19:00 – por Jornal Folha do Progresso – Fone para contato: (93) 98117-7649 (Tim) WhatsApp: (93) 98404-6835 (Claro) – Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

JKS LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LTDA – ME , CNPJ 10.367.305/0004-32, localizada na Rodovia Br 163 – Km 1075 – Zona Rural – Fazenda Florentino, Novo Progresso/PA, torna público que obteve junto a SEMMA/NP a Licença de Operação LO sob nº 127/2019 com validade até 26/11/2023 para atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

You May Also Like