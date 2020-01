Mazinha de Araújo Machado -D’Amazônia Nuts ,inscrita com CNPJ n. 21.381.992/00001-14 e CPF: 529.757.972-49.torna publico que solicitou junto a SEMA/NP a renovacao da LAS (LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) atraves do protocolo n.098/2020 so dia 27 de janeiro de 2020 para atividade de Fabricação de conservas de frutas.

