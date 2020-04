Publicação N 049/2020 – FRATELLO ENGENHARIA LTDA

FRATELLO ENGENHARIA LTDA – LTDA , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 22.451.088/0003-62 Inscrição Estadual n° 15.597.368-1, localizada na Rod. Br 163, Km 1.070, s/n°, Zona Rural, comunidade Veneza no município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA/NP, a Licença de operação nº 058/2019,atraves do processo nº 311/2017 para sua atividade – EXTRAÇÃO DE MINERAIS -NÃO MINERAIS -EXTRAÇÃO DE ROCHAS PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL (Brita ou Pedra de Talhe) .

