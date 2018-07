Publicação N 089/2018- INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ALTO ARAGUAIA EIRELI

INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ALTO ARAGUAIA EIRELI, CNPJ nº 29.932.447/0001-80 com endereço na rodovia BR 163 ,km 1.115, comunidade de Santa Júlia na cidade de Novo Progresso estado do Pará, torna publico que requereu daSEMMA-NP , LP,LI E LO, através do protocolo 822/2018 de 20 /06 /2018.

You May Also Like