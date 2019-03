Publicação Nº 00071/2019- POSTO DADO NOVO PROGRESSO EIRELI

A empresa POSTO DADO NOVO PROGRESSO EIRELI, inscrita no CNPJ: 15.263.560/0001-06, localizada na Br 163 – Km 1085, S/N Bairro Scremin, Município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que recebeu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMMA-NP, a Licença de Operação (LO) n° 024/2015, para exercer a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

