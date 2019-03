Publicação Nº 00073/2019- S.P. PAULINO LTDA

A empresa S.P. PAULINO LTDA, inscrita no CNPJ: 12.772.574/0001-67, localizada na Avenida João Atilis nº 230 B, Sala 01, Bairro Jardim Planalto, município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que recebeu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMMA-NP, a Licença de Operação (LO) n° 059/2018, para sua atividade.

