Publicação Nº 00191/2019 -AÇOUGUE E ABATEDOURO FERRADURA EIRELI

AÇOUGUE E ABATEDOURO FERRADURA EIRELI , inscrito com o CNPJ: 05.255.359/0001-23 localizada na Comunidade de Alvorada da Amazônia no município de Novo Progresso (PA) ,torna público que RECEBEU da SEMMA-NP a A.F (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO) Nº 0002/2018 , através do Protocolo nº 640/2018, para atividade de fabricação de Produtos alimentícios (Matadouro de médios e grandes animais).

