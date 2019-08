Publicação Nº 00220/2019 – Abandono no de Emprego

Ilmo Sr.

Tomas Picanco Gomes

Nesta,

Ref. ABANDONO DE EMPREGO

Tendo V.S . deixando de comparecer ao trabalho desde o dia 17/06/2019 sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I da CTL, que lhe fica consignado o prazo de 15 dias , a contar do recebimento desta data, para que reinicie suas atividades ou justifique,devidamente, no mesmo prazo o motivo que impede seu comparecimento, Caso Contrario ,consideramos sua atividade como ato de renuncia do cargo, ficando V.Sra. demitido por abandono do emprego , na forma do dispositivo citado na Consolidação da Leis de Trabalho.

Atenciosamente,

Novo Progresso-PA 20de Agosto de 2019.

FAQUETI E FILHOS LTDA

CNPJ:07.975.876/0001-00

Avenida Isaias Pinheiro s/n -Novo Progresso-PA

CEP:68193-000

