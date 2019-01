Publicação Nº 0031/2019- JOILSON FARIAS DE ALMEIDA EVENTOS EIRELI

JOILSON FARIAS DE ALMEIDA EVENTOS EIRELI, CNPJ: 35.074.526/0001-47, localizada a rua Belém nº 421 no bairro Cristo Rei na cidade de Novo Progresso/PA, Torna-se público que requereu da SEMMA-NP a LAS [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] através do protocolo n° 103/2019.

