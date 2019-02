Publicação Nº 0033/2019- D’AMAZONIA NUTS

D’AMAZONIA NUTS , CNPJ: 21.381.992/0001-14, localizada a rua Antônio Vicente Teixeira nº 3537 no bairro Jardim Europa, na cidade de Novo Progresso/PA, Torna-se público que recebeu da SEMMA-NP a LAS [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] através do protocolo n° 016/2018, com validade para 09/02/2020 para atividade Comercio e Varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.Beneficiamento de frutas -Castanha do Pará.



