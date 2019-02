Publicação Nº 0034/2019- MERCADINHO E AÇOUGUE CATARINENSE

MERCADINHO E AÇOUGUE CATARINENSE, CNPJ: 27.134.447/0001-00, localizada a Avenida Medeiros Maia nº 08 no bairro Jardim Santarém, na cidade de Novo Progresso/PA, Torna-se público que recebeu da SEMMA-NP a LAS [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] através do processo n° 265/2018, com validade para 14/03/2020 para atividade Comercio e Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e armazéns.

