Publicação Nº 0035/2020 – Três Irmãos Engenharia Ltda

Três irmãos Engenharia LTDA, inscrito com CNPJ nº 15.046.287/0003-201 localizada na Rodovia BR 163, KM 1070, area rural na comunidade Nova Veneza S/N°, na cidade de Novo Progresso/Pará, torna público que RECEBEU junto a SEMMA/NP, através do processo nº 1238/2019,a lo_Licença de Operação com validade para 09/12/2023 , para a atividade de fabricação de Coque,de produtos derivados do petróleo e de Biocumbustiveis,usina de Asfalto,inclusive móvel.

Publicado dia 19 de Março de 2020

