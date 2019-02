Publicação Nº 0044/2019 – GEWEHR- CENTRO AUTOMOTIVO -ME

GEWEHR- CENTRO AUTOMOTIVO -ME , inscrito no CNPJ nº 1.755.332/0001-53 Inscrição Estadual nº 15.375.885-6, localizado na rua Santarém, s/n, bairro Bela Vista na cidade de Novo Progresso -PA, torna publico que RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA-NP) a L O [ LICENÇA DE OPERAÇÃO], sob o protocolo n º 217/2019., para sua atividade.

