Publicação Nº 0045/2019 – VALENTINI E BURDA LTDA

VALENTINI E BURDA LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.747.121/0001-62, localizado na cidade de Novo Progresso -PA, torna publico que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA-NP) a LIO [ Licença de Instalação e Operação], através do processo nº 106\2019.

