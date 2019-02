Publicação Nº 0047/2019- S.PRAZERES TEIXEIRA -EIRELI

S.PRAZERES TEIXEIRA -EIRELI [CONVENIÊNCIA PLANALTO] ,inscrito com CNPJ nº 31.108.320/0001-93 , localizada na Avenida Orival Prazeres s/n , bairro Jardim Planalto no município de Novo Progresso/PA, torna público que obteve junto a SEMMA/NP a LAS [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] , sob nº 001/2019 , no dia 07/01/2019 Com validade para 07/02/2021 , PROTOCOLO nº 1057/2018 , para atividade de Alimentação ,Lanchonete,casa de chá de sucos e similares,Comércio Varejista de mercadorias em lojas de conveniência.

Publicado dia 15 de Fevereiro de 2019

