Publicação Nº 0050/2019- ESPRENDOR ARTES

ESPRENDOR ARTES, inscrita no CNPJ: 04.254.834/0001-84, situada na Av. Brasil, Jardim Planalto, N° 889, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA-NP a emissão da LIO, através do processo n° 085/2019, da sua atividade Artes Gráfica.

You May Also Like