Publicação Nº 0051/2019- STOP BEER

“MICHAEL DOUGLAS TELES RIBEIRO” 03919508190 (STOP BEER) inscrito no CNPJ n° 27.897.893/0001-76, localizada Rua Edelberto Oderdenge s/nº no Bairro Juscelândia em Novo Progresso-PA, torna público que recebeu da SEMMA\NP a Autorização de Funcionamento Especial (AFE) nº 002\2018, PROCESSO nº 576/2018 com validade para 20/04/2019, para a tipologia de “atividades de Alimentação, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.

