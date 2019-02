Publicação Nº 0056/2019- MERCADO CRISTALINA

MERCADO CRISTALINA inscrito no CNPJ:31.466.693/0001-36, localizado na Rua CRISTALINA,Nº B1057, no Bairro Jardim América na cidade de NOVO PROGRESSO\PA, TORNA SE PUBLICO QUE REQUEREU DA SEMMA\NP LAS – [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] através do , PROCESSO Nº 1181/2018.

