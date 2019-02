Publicação Nº 0057/2019 – REDENTOR FOODS INDÚSTRIA, COMERCIO, AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,

A empresa REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA, com CNPJ 24.952.749/0001-05, torna público que vem requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – PA – SEMMA-NP, protocolo 260/19 em 18/02/2019, o pedido das Licenças Prévia, Instalação e Operação, para atividade de lavador de caminhões com 118,00 m² de área construída, anexo ao frigorífico de abate de bovinos localizado à Rod. BR 163, km 1108, Gleba Curua, Zonal Rural – NOVO PROGRESSO-PA – CEP: 68.193-000, com Licença de Operação vigente nº 10965/2017.

