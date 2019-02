Publicação Nº – 0059/2019- P MARQUES BARBOSA EIRELI-EPP

A empresa P MARQUES BARBOSA EIRELI-EPP , inscrita no CNPJ: 23.740.530/0001-71,e inscrita sob a inscrição estadual nº 15.578.054-9, localizada a Rodovia BR 163 KM 225,Bairro Vila Isol, Município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que recebeu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMMA-NP, a Licença de Operação (LO) nº 009/2018 conforme o processo n° 0636/2017 na data de 09/02/2018, para exercer a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

