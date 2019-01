Publicação Nº 006/2019 – ELETRO BOMBAS SOARES

ELETRO BOMBAS SOARES , CNPJ:31.403.206/0001-96, Localizada na Rua Itaituba Nº 1752, no Bairro Bela Vista na cidade de , NOVO PROGRESSO\PA, Torna publico que requereu junto a SEMMA/NP -LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO] através do protocolo nº 007/2019 para reparação e manutenção de eletroeletrônico de uso pessoal e domestico.

You May Also Like