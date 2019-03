Publicação Nº 0072/2019 -BERNARDO ESTÁCIO DA SILVEIRA

O Sr. BERNARDO ESTÁCIO DA SILVEIRA, Procurador da FAZENDA TABOCAL, inscrito no CPF: 353.981.757-34, localizada na Estrada Vicinal Rio Azul, Km 75, Gleba São Benedito, Município de Novo Progresso, estado do Pará, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMMA-NP, a Licença Previa/Instalação/Operação com protocolo n° 410/2019 , para atividade de Extração de Calcário e outros produtos rochosos de aplicação na direta na agricultura.

Publicado dia 13 de marçod e 2019

