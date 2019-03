Publicação Nº 0074 /2019- LAVA JATO TREVAO MATUPA

LAVA JATO TREVAO MATUPA EIRELI, inscrita no CNPJ: 22.635.430/0002-01, situada na Rod. 163, km 1120, comunidade Santa Julia, aréa rural da cidade de Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA-NP a LP, LI e LO, através do processo n° 1209/2018.

