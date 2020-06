Publicação Nº 0095/2020 – METALÚRGICA PEDROSO

FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DOS SANTOS – METALÚRGICA PEDROSO -MEI , inscrito com CNPJ n° 19170.400/0001-73, localizada na Rua Edelberto Oderdenge , nº 3601, bairro Juscelandia, na cidade de, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU, junto à SEMMA/NP, a renovação da LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO] , através do do protocolo nº 741/2020, para sua atividade ,”fabricação de serralheria exceto esquadrilhas”..

