Publicação Nº 0109/2019- MARCENARIA MATO GROSSO

Pedro Baltazar da Silva (MARCENARIA MATO GROSSO) CNPJ:16.761.586/0001-47, Localizada Rua Marechal Rondon nº 243, no bairro Jardim Planalto, na Cidade de Novo Progresso -PA torna público que neste dia 11/01/2019, RECEBEU da SEMMA-NP LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA] COM VALIDADE PARA 26/04/2021, através do protocolo nº 007/2019, para atividade de Fabrica de Moveis com predominação em Madeira.

