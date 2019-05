Publicação Nº 0110/2019 -JOSÉ DE FREITAS NETO

JOSÉ DE FREITAS NETO , inscrito com CNPJ:26.536381/0001-11, Localizada na Avenida Otavio Onetta s/n, na Cidade de Novo Progresso -PA torna público que neste dia 26/04/2019 REQUEREU da SEMMA-NP DLA [ DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL] , através do protocolo nº 1639/2019, para atividade de COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS.

