Publicação Nº 0115/2019- MERCEARIA IDEAL

KATIA DE SOUSA RODRIGUES – (MERCEARIA IDEAL) CNPJ:23.146.276/0001-88, Localizada Rua Eucalipto,s/n, no bairro industrial II, na Cidade de Novo Progresso -PA torna público que neste dia 25/04/201915/04/2019, REQUEREU da SEMMA-NP LAS [LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA] , através do protocolo nº 596/2019, para sua atividade.

