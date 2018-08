Publicação Nº 0117/2018 -A EMPRESA S. COSERE EIRELI – ME

A EMPRESA S. COSERE EIRELI – ME , CNPJ 22.212.200/0001-40, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMMA/NP NO DIA 13 DE JULHO DE 2018 A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO – LAS, SOB NUMERO 016/2018, PARA COMÉRCIO VAREJISTA – MERCADO E AÇOUGUE, NA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA.

