Publicação Nº 0124/2018 – MARLETE FLORENTINO

MARLETE FLORENTINO, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Instalação e Operação do Parcelamento de Solo da Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizada na Gleba Curuá, Rodovia BR 163, km 1075 ME, Novo Progresso/PA, sob o protocolo nº 795/2018, no dia 11/06/2018.

