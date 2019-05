Publicação Nº 0125/2019 -C.CASTRO DE SOUZA -ME

C.CASTRO DE SOUZA -ME , CNPJ 15.374865/0001-95, localizada na rodovia Avenida Orival Prazeres,nº1685,no bairro Vista Alegre no município de Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU à Renovação da Autorização A.F.E nº 005/2018 junto à SEMMA-NP , através do Protocolo nº 715119, para sua atividade.

