Publicação Nº 0129/2019- MARILENE PEREIRA DE MELO /PASTEL E CIA

MARILENE PEREIRA DE MELO /PASTEL E CIA , CNPJ: 18.481.158/0001-96 , localizado na Rua Altamira no Bairro Cristo Rei na cidade de Novo Progresso-PA, torna público que requereu da SEMMA-NP sua Autorização de Funcionamento – sob o protocolo nº 764/2019 , para a tipologia Restaurante com atividade de entretenimento com Musica ao vivo.

You May Also Like