Publicação Nº 0139/2019- C.CASTRO DE SOUZA -ME

ERISVALDO O DOS SANTOS -POINT DO ERISVALDO , CNPJ 14,704,370/0001-14, localizada na Travessa Belém , nº 256, no bairro Santa luzia no município de Novo Progresso-PA, torna público que RECEBEU à Autorização A.F.E [Autorização de Funcionamento] nº 003/2019 com validade para 24/05/2020 , junto à SEMMA-NP , através do Protocolo nº 384/2019, para sua atividade.

