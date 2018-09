Publicação Nº 0140/2018 -Madeireira Guaporé do Pará LTDA

Madeireira Guaporé do Pará LTDA, CNPJ nº07.756.011/0001-45 situada na Rodovia Transgarimpeira Km 03, s/nº, Moraes Almeida, Itaituba/PA, torna público que requereu da SEMMA de Itaituba/PA, através do processo nº633/2018, a renovação da licença de operação para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

