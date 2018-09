Publicação Nº 0142/2018 – E.G THEODORO MERCEARIA

Publicado dia 13 de Setembro de 2018 as 17:39:36, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

E.G. TEODORO MERCEARIA, inscrita com o CNPJ nº 18875.623/00001-73, com endereço na Avenida José Lázaro Bubola, nº 173, na comunidade de Alvorada da Amazônia município de Novo Progresso torna publico que requereu junto a SEMMA\NP A LAS (licença ambiental simplificado) PROTOCOLO Nº1150, para comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios,mini mercado mercearia e armazém.

You May Also Like