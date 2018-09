Publicação Nº 0143/2018- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NOVO PROGRESSO LTDA

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NOVO PROGRESSO LTDA , INSCRITA NO CNPJ 26.313.383/0001-41. LOCALIZADO NA AV. BRASIL, 1090 – BAIRRO JARDIM PLANALTO COM CEP – 68.193-000, MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO. TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA/NP. CONFORME PROTOCOLO Nº 919/2018. SUA LICENCA PREVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO.

