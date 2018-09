Publicação Nº 0144/2018 – Francimar Vieira Ramos- Gas Industrial

Francimar Vieira Ramos- “Gas Industrial” inscrita com o CNPJ Nº 30.714.979/0001-20, Localizada na Rua Pinheiro s/n, no bairro Industrial na cidade de Novo Progresso estado do Pará, torna publico que PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA/NP , conforme o protocolo Nº1172/2018 sua DLA (Dispensa de Licença Ambienta , para comercio varejista de Gas GLP classe 1(até 40 /bujões).

You May Also Like