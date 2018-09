Publicação Nº 0149/2018-  BEUMER GELO E CIA

A empresa Maristea Beumer Mei 00898942276 –(BEUMER GELO E CIA), CNPJ: 20,208,873,0001-40, localizada na Rua IV de Abril nº 108 no Bairro Jardim Planalto , TORNA – SE PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMMA\NP, A LAS [licença ambiental simplificada] Nº 014/2018, PROTOCOLO Nº063/2018 com Validade para 27/04/2020.

You May Also Like