Publicação Nº 015/2018- J M SOUZA E OLIVEIRA LTDA

J M SOUZA E OLIVEIRA LTDA , localizada na Rua da Pátria, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Operação L.O. nº 012/2018, do processo: 656/2018 no dia 22/02/2018, para atividade de Telecomunicação.

