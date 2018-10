Publicação Nº 0158/2018- DARCY ANTÔNIO COLET

DARCY ANTÔNIO COLET , CPF nº 137.491.299-91, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Jacareacanga (SEMAT/JCR), no dia 03 de outubro de 2018, através do processo nº 104/2018 a Licença Ambiental Rural – LAR para atividade agrícola (ciclo curto) a ser exercida FAZENDA DAMAR I, localizada na Estrada Agrodito, Gleba São Benedito, Zona Rural, Jacareacanga – PA.

You May Also Like