Publicação Nº 016/2018-WELITON RIBEIRO DA ROSA

WELITON RIBEIRO DA ROSA, CPF 021.545.162-70, localizado na BR163, ME, ADT Vic. Cristalina, KM 4,5, Novo Progresso/PA, torna público que obteve junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de Operação LO n° 009/2015, no dia 26/05/2015, para atividade de Extração de Areia em corpo hídrico, sob registro n° 850.989/2014, no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

