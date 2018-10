Publicação Nº 0162/2018- BM AGRONEGÓCIOS LTDA

BM AGRONEGOCIOS LTDA , inscrita no CNPJ: 20.708.615/0003-46, situada na Av. Orival Prazeres, Rui Pires, 1325, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA-NPa emissão da LP, LI e LO, através do processo n° 1180/2018,da sua atividade Casa Agropecuária.

