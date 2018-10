Publicação Nº 0165/2018- CLAUDIO JOSÉ PIRAN

CLAUDIO JOSÉ PIRAN , torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP referente ao Parcelamento de Solo da Chácara Paraíso, localizada na Gleba Curuá, margem direita da BR 163 km 1077, Novo Progresso/PA, a Licença Previa sob o protocolo nº 762/2018, no dia 28/05/2018 e Licença de Instalação e Operação sob o protocolo nº 1102/2018, no dia 03/09/2018.

