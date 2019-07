Publicação Nº 0168/2019- Rosilaine Rodrigues da Silva/MEI

Rosilaine Rodrigues da Silva MEI , CNPJ:33.312.247/0001-00, estabelecimento comercial instalado na comunidade de Santa Julia na Avenida Charles de Almeida no município de NOVO PROGRESSO\PA, torna publico que REQUEREU DA SEMMA\NP A LAS [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO] através do protocolo nº913\2019 , para atividade de comercial varejista e açougue.

