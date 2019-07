Publicação Nº 0171/2019- AUTO POSTO SIBRAS

AUTO POSTO SIBRAS -EIRELI inscrito no CNPJ:05.400.738/0001-60, estabelecimento comercial estabelecido na rodovia BR 163 na comunidade de Riozinho das Arraias no município de NOVO PROGRESSO\PA, torna publico que RECEBEU DA SEMMA\NP A LO [LICENÇA DE OPERAÇÃO] nº 126/2017 através do protocolo nº 490\2017 , para atividade de comercio varejista de combustíveis para veículos automotores.

