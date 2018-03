Publicação Nº 017/2018-S. COSERE EIRELI

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A EMPRESA S. COSERE EIRELI – ME, CNPJ 22.212.200/0001-40, TORNA PUBLICO QUE PROTOCOLOU NA SEMMA/NP NO DIA 09/03/2018 O PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO – LAS, SOB NUMERO DE PROTOCOLO 340/2018, PARA COMÉRCIO VAREJISTA – MERCADO E AÇOUGUE, NA COMUNIDADE DE ALVORADA DA AMAZONIA, MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO/PA.

