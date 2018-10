Publicação Nº 0172/2018- MARCONI SAMUEL FERREIRA PATRICIO

MARCONI SAMUEL FERREIRA PATRICIO , localizado na Rodovia Rod. BR 163 – KM 1090, zona rural do Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença Operação, sob o protocolo nº 1204/2018, no dia 05/10/2018, para atividade de MOVIEMNTAÇÃO DE TERRA E CASCALHO.

You May Also Like