Publicação nº 0173/2019 -﻿SUPERMERCADO TRADIÇÃO JUNIOR LTDA

SUPERMERCADO TRADIÇÃO JUNIOR LTDA – ME, CNPJ: 05.981.419.0003-57, Localizado avenida Jamanxim com Orival Prazeres na cidade de Novo Progresso\PA, torna se público que recebeu da SEMMA\NP LO nº 046/2018, processo nº 623/2018.

