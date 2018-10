Publicação Nº 0176/2018 – EVOLUÇÃO AGRICOLA

EVOLUÇÃO AGRICOLA , inscrita no CNPJ: 29.943.092/0001-25, situada na Av. DR Isaias Pinheiro, Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA-NP a LP n°69, LI n°70, através do processo n° 899/2018, da sua atividade Casa Agropecuária.

