Publicação Nº 0178/2018- SERRALHERIA DE MOURA

SERRALHERIA DE MOURA , CNPJ nº 25.295.599/0001-69 , localizada a Rua São Pedro, bairro Vista Alegre nº 132, torna publico que recebeu da SEMMA/NP a LAS, [LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA] N►7 :022/2018, ATRAVES DO PROCESSO Nº 1095/2018 COM VALIDADE PARA 11/10/2020 Com atividade de fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias.

