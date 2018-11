Publicação Nº 0182/2018 – GREEN WOODS IND. E COM. DE MADEIRAS EIRELI

GREEN WOODS IND. E COM. DE MADEIRAS EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 24.543.062/0001-08 e Inscrição Estadual n° 15.520.829-2, localizada na Av. Otavio Onetta, n° 1873, Bairro Setor Industrial II, município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA/NP, Licença de Operação nº 003/2018 para sua atividade de 1402 – DESDOBRO DE MADEIRA EM TORAS PARA PRODUÇÃO DE MADEIRA SERRADA E SEU BENEFICIAMENTO, conforme processo nº 0332/2016.

You May Also Like